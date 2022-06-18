На восстановление ВВП в России может уйти 10 лет — прогноз главы «Сбербанка» — Finance.ua
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На восстановление ВВП в России может уйти 10 лет — прогноз главы «Сбербанка»

Сегодня 09:13Мир
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На восстановление ВВП в России может уйти 10 лет — прогноз главы «Сбербанка»На восстановление ВВП в России может уйти 10 лет — прогноз главы «Сбербанка»
В России на восстановление ВВП до уровня 2021 годаможет уйти 10 лет.
Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.
«Возвращение экономики на уровень 2021 года может забрать примерно 10 лет, если ничего не делать», — заявил Греф.
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По его словам, на страны, которые ввели санкции против россии, приходится 56% российского экспорта, из-за чего под угрозой оказалось 15% ВВП.
По прогнозам «Сбербанка», ВВП россии в 2022 году упадет на 7%, а в 2023 году — на 10,3% относительно уровня 2021 года.
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Напомним: поставка товаров в рф морским путем обвалилась на 60%. С россией отказались работать крупные логистические операторы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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