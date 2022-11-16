На восстановление энергетики после массированных обстрелов Украине нужно около €300 миллионов — Finance.ua

На восстановление энергетики после массированных обстрелов Украине нужно около €300 миллионов Сегодня 09:14 — Энергетика

На восстановление энергетики после массированных обстрелов Украине нужно около €300 миллионов

Потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после массированных ракетных обстрелов со стороны россии оцениваются примерно в 300 миллионов евро.

Об этом заявила председатель комитета по интеграции страны в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошем Шефчовичем, сообщается на сайте парламента

«У нас есть глубокое понимание со стороны Еврокомиссии и еврокомиссаров тех вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся, готовность дальше над ними работать и максимально помогать Украине», — подчеркнула народная депутат, напомнив, что на прошлой неделе 17 стран ЕС направили Украине через механизм гражданской защиты 500 электрогенераторов.

В то же время, по ее убеждению, с приближением зимы украинцы все острее ощущают последствия российского энергетического террора, поэтому Украина нуждается в дальнейшей существенной поддержке от ЕС.

В частности, речь идет о трансформаторах, комплектующих, запасных и расходных материалах для восстановления поврежденных объектов электроэнергетики; генераторах, включая передвижные и запасы топлива к ним; разных типах аккумуляторов.

В случае же критической ситуации, по словам главы комитета, Украина рассчитывала бы на возможность минимально необходимого потока электроэнергии из ЕС в украинскую энергосеть.

«Украина рассчитывает на координирующую роль Европейской комиссии в привлечении поддержки государств — членов ЕС», — резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Великобритания станет донором Фонда энергетической поддержки Украины. Соответствующее соглашение между правительством Соединенного Королевства и Секретариатом Энергетического Сообщества было подписано 14 ноября 2022 года. Документ предусматривает первоначальный взнос в Фонд в размере 5 млн фунтов стерлингов из общей суммы в 10 млн рублей.

На данный момент российские ракетные удары разрушили или повредили около 40% энергетической инфраструктуры. Для уменьшения нагрузки на энергосистему в Украине введены веерные и аварийные отключения света.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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