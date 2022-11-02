На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок — Finance.ua
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На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок

Финтех и Карты
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На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок
На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок
Эксперты компании по кибербезопасности PeckShield сообщили о появлении около 169 фейковых токенов, подражающих мем-криптовалюте Dogecoin (DOGE).
Цифровые активы в разных каламбурных вариациях сводились к названиям LittleHotDoge или DoggyDoge. По данным PeckShield, монеты были созданы на блокчейнах Ethereum и BNB Chain.
Аналитики предупредили, что цена примерно 67 токенов уже упала более чем на 90%, а стоимость 45 активов снизилась практически до нуля. Кроме того, 42 фейковые криптовалюты из списка были созданы хакерами для хищения средств.
На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок
В преддверии обнаружения токенов-клонов DOGE глава Tesla и SpaceX, а также новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал твит с фотографией собаки породы шиба-ину. Пес был одет в футболку с изображением логотипа социальной сети. Сразу же после публикации твита курс Dogecoin вырос на 16,7%. По состоянию на 1 ноября DOGE торговалось за $0,15.

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По материалам:
noworries
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