На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок — Finance.ua

На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок Сегодня 21:34 — Финтех и Карты

На волне роста криптовалюты Dogecoin мошенники создали сотни подделок

Эксперты компании по кибербезопасности PeckShield сообщили о появлении около 169 фейковых токенов, подражающих мем-криптовалюте Dogecoin (DOGE).

Цифровые активы в разных каламбурных вариациях сводились к названиям LittleHotDoge или DoggyDoge. По данным PeckShield, монеты были созданы на блокчейнах Ethereum и BNB Chain.

Аналитики предупредили, что цена примерно 67 токенов уже упала более чем на 90%, а стоимость 45 активов снизилась практически до нуля. Кроме того, 42 фейковые криптовалюты из списка были созданы хакерами для хищения средств.

В преддверии обнаружения токенов-клонов DOGE глава Tesla и SpaceX, а также новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал твит с фотографией собаки породы шиба-ину. Пес был одет в футболку с изображением логотипа социальной сети. Сразу же после публикации твита курс Dogecoin вырос на 16,7%. По состоянию на 1 ноября DOGE торговалось за $0,15.

noworries По материалам:

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