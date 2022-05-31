На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов — Finance.ua

На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов

Сегодня 17:22 — Личные финансы

На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов

Команда сервиса по поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. В частности, есть хорошие новости для джунов.

Об этом пишет портал Highload.

В середине мая количество кандидатов, активно ищущих работу, составляло 47 848. Что касается количества вакансий, то оно упало на 285. Таким образом, претендентам было доступно 15 289 предложений.

За последнюю неделю ситуация изменилась. Количество кандидатов, активно ищущих работу, увеличилось еще на 460 человек. Количество доступных вакансий тоже увеличилось, правда, всего на 30, и составило 15 319.

Хорошие новости для джунов

С начала войны на рынке найма IT почти вдвое сократился процент найма айтовцев Junior-уровня, однако, согласно отчету Djinni, ситуация постепенно налаживается. Так, в мае 14% всех офферов на сайте сервиса было сделано кандидатам-джунам.

Инфографика: Djinni

Справка Finance.ua:

в результате НБУ ввел валютные ограничения на рынке, которые вызвали дискуссии в обществе. В частности, в IT-индустрии считают, что нынешняя валютная политика несправедлива;

Министерство цифровой трансформации рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора в ВВП Украины до 10%;



Согласно данным Национального Банка Украины, экспортная ІТ-индустрия обеспечила рекордные 2 млрд дол. США поступлений за I квартал 2022 года, несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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