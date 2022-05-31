На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов — Finance.ua

За последнюю неделю ситуация изменилась. Количество кандидатов, активно ищущих работу, увеличилось еще на 460 человек. Количество доступных вакансий тоже увеличилось, правда, всего на 30, и составило 15 319.
Хорошие новости для джунов
С начала войны на рынке найма IT почти вдвое сократился процент найма айтовцев Junior-уровня, однако, согласно отчету Djinni, ситуация постепенно налаживается. Так, в мае 14% всех офферов на сайте сервиса было сделано кандидатам-джунам.
Согласно данным Национального Банка Украины, экспортная ІТ-индустрия обеспечила рекордные 2 млрд дол. США поступлений за I квартал 2022 года, несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд.