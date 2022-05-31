На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов — Finance.ua
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На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов

Сегодня 17:22Личные финансы
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На украинском IT-рынке стали чаще нанимать джуновНа украинском IT-рынке стали чаще нанимать джунов
Команда сервиса по поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. В частности, есть хорошие новости для джунов.
Об этом пишет портал Highload.
В середине мая количество кандидатов, активно ищущих работу, составляло 47 848. Что касается количества вакансий, то оно упало на 285. Таким образом, претендентам было доступно 15 289 предложений.
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За последнюю неделю ситуация изменилась. Количество кандидатов, активно ищущих работу, увеличилось еще на 460 человек. Количество доступных вакансий тоже увеличилось, правда, всего на 30, и составило 15 319.

Хорошие новости для джунов

С начала войны на рынке найма IT почти вдвое сократился процент найма айтовцев Junior-уровня, однако, согласно отчету Djinni, ситуация постепенно налаживается. Так, в мае 14% всех офферов на сайте сервиса было сделано кандидатам-джунам.
Инфографика: Djinni Инфографика: Djinni
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Справка Finance.ua:

  • в результате НБУ ввел валютные ограничения на рынке, которые вызвали дискуссии в обществе. В частности, в IT-индустрии считают, что нынешняя валютная политика несправедлива;
  • Министерство цифровой трансформации рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора в ВВП Украины до 10%;
  • Согласно данным Национального Банка Украины, экспортная ІТ-индустрия обеспечила рекордные 2 млрд дол. США поступлений за I квартал 2022 года, несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Highload
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