На украинских АЗС начала меняться ситуация с топливом — Finance.ua
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На украинских АЗС начала меняться ситуация с топливом

Сегодня 17:05Энергетика
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После отмены госрегулирования цен на топливо, ситуация на украинских АЗС начала меняться.
Об этом, как сообщает НВ, заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
По словам эксперта, ситуация с наличием топлива по стране неоднородная.
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«Очевидное улучшение в столице: к OKKO и WOG активно подключилась сеть KLO, есть признаки жизни на AMIC. Газ и дизель уже встречаются без очередей, бензин нужно поискать, а потом постоять. Но за бензином по 69 грн/л очередей нет (потолок достигнут?)», — отметил эксперт.
Куюн также добавил, что сравнительно неплохая ситуация с наличием топлива на западе. Хуже всего — на востоке и частично — на юге.

Ситуация на АЗС:

За май автогаз на АЗС подорожал почти на 10 гривен за литр.
В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС.
29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
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Справка Finance.ua:

  • 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 гривен за литр, а на бензин — не выше 52 гривен за литр;
  • с 1 мая в Украине продают бензин и дизтопливо по новым стандартам. Верховная Рада одобрила проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о введении единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения»;
  • документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на альтернативное топливо с 20% до 7% и обнуление акциза. Соответствующие нормы для «обычного» бензина и дизтоплива на время военного положения были введены ранее. Кроме того, предлагается внести изменения в закон «Об альтернативных видах топлива», согласно которым доля обязательного использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в автомобильных бензинх с 1 мая 2022 года должна быть не менее 10%.

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По материалам: УНІАН
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