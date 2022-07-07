На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов — Finance.ua

На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов Сегодня 11:45 — Криминал

На украино-венгерской границе задержан автомобиль с контрабандой техники на 2,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офиса генерального прокурора в Telegram

Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники — мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д.

Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировало технику более чем на 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал «зеленый коридор», заявив, что у него нет товаров для декларирования.

Автомобиль выехал из зоны таможенного контроля без оплаты необходимых таможенных платежей.

Следственный судья наложил арест на всю изъятую технику и транспортное средство.

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