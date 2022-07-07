На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов — Finance.ua
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На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов

Криминал
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На украино-венгерской границе задержан автомобиль с контрабандой техники на 2,4 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офиса генерального прокурора в Telegram.
Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники — мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д.
Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировало технику более чем на 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал «зеленый коридор», заявив, что у него нет товаров для декларирования.
Автомобиль выехал из зоны таможенного контроля без оплаты необходимых таможенных платежей.
Следственный судья наложил арест на всю изъятую технику и транспортное средство.
По материалам:
РБК-Україна
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