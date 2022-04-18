На Сумщине оккупанты разрушили и повредили почти 1000 объектов инфраструктуры — Finance.ua

По предварительным данным, за время полномасштабной войны россии против Украины в Сумской области разрушены или повреждены около 976 объектов (данные постоянно обновляются).
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Города и села в Сумской области получили значительные разрушения:
жилищный фонд — 638;
административные здания — 23;
учебные заведения — 24;
заведения здравоохранения — 18;
объекты жизнеобеспечения — 23;
культуры и спорта — 5;
промышленные предприятия —21.
«По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 миллиардов гривен», — отметил он.
Также, по словам Живицкого, на территории области разрушены или повреждены 364,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, разрушены 2 моста.
На автомобильных дорогах государственного значения разрушены пять мостов.
Наибольшие повреждения на территориях: Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, Б. Писаревской и Сумской территориальных общин.