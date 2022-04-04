На строительство жилья для переселенцев Германия выделит еще 49 млн евро — Finance.ua

На строительство жилья для внутренне перемещенных лиц Германия предоставит Украине 49 млн евро.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Отмечается, что вопрос о поддержке строительства жилья для внутренне перемещенных лиц обсуждался во время встречи Чернышева с федеральным министром по экономическому сотрудничеству и развитию Свеней Шульце.
«Германия выделит следующие 49 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине. Также обсудили вопросы поддержки восстановления социальной инфраструктуры, школ и детсадов украинских городов после окончания войны и возврата к нормальной жизни», — отметил Чернышев.
Отдельно, по его словам, были достигнуты договоренности с немецким банком KfW об увеличении необходимого финансирования и продолжении успешного сотрудничества.
Как отметил Чернышев, со стороны Германии ощущается полная поддержка.
«Сейчас Германия занимает активную позицию в продвижении поддержки внутренне перемещенных лиц и обеспечении жильем среди международных доноров и партнеров», — подчеркнул министр.