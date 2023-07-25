На строительство водопроводов направили 10 миллиардов — в семь раз больше, чем планировали Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписала договоры на строительство двух водопроводов общей стоимостью 10,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные по закупке с Prozorro.

Согласно первому договору до конца 2024 года ООО «Автомагистраль-Юг» построит за 5,32 млрд грн магистральный водопровод протяженностью 26,9 км от реки Ингулец до Южного водохранилища г. Кривой Рог. Суточная мощность готового объекта должна составлять 400 тыс. кубометров.

Условия второго договора предусматривают строительство ООО «Группа компаний Автострада» в такие же сроки магистрального водопровода 76,7 км от Хортицы (Запорожье) до Томаковки и далее Марганца. Мощность этого проекта должна составлять 150 тыс. кубометров в сутки, а стоимость строительства — 5,3 млрд грн.

Необходимость строительства указанных водопроводов вызвана «необходимостью ликвидации последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции». 6 июня премьер Денис Шмыгаль заявил, что на строительство новых водопроводов выделят 1,5 млрд грн. А в начале июля вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что соответствующие строительные работы уже начаты.

Заметим, что оба договора заключены с исполнителями без проведения тендера. И ООО «Автомагистраль-Юг» и ООО «Группа компаний Автострада» были крупнейшими получателями финансирования из государственного бюджета на строительство дорог в рамках программы «Большая стройка» в 2021 году — 23,3 млрд грн и 12,2 млрд грн соответственно.

Економічна Правда По материалам:

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