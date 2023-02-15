На соцвыплаты в январе направили почти 37 миллиардов (инфографика) — Finance.ua

На соцвыплаты в январе направили почти 37 миллиардов (инфографика) Сегодня 09:14 — Казна и Политика

На соцвыплаты в январе направили почти 37 миллиардов (инфографика)

В январе 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 36,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В январе из государственного бюджета было направлено:

22,7 млрд грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда из предусмотренных в госбюджете на 2023 год 271,8 млрд грн;

7,5 млрд грн на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан из предусмотренных в госбюджете на 2023 год 86,1 млрд грн;

4,6 млрд грн на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам из предусмотренных в госбюджете на 2023 год 53,5 млрд грн;

1,9 млрд грн на социальную защиту детей и семьи из предусмотренных в госбюджете на 2023 год 26,9 млрд грн;

8,4 млн грн на социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью из предусмотренных в госбюджете на 2023 год 3,6 млрд гривен.

Инфографика: Минфин

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