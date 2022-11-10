На социальную сферу в госбюджете на следующий год предусмотрели более ₴444 миллиардов — Finance.ua

На социальную сферу в госбюджете на следующий год предусмотрели более ₴444 миллиардов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

На социальную сферу в госбюджете на следующий год предусмотрели более ₴444 миллиардов

В государственном бюджете на 2023 год на социальную сферу расходы увеличены почти на 42 млрд грн — до 444,13 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Телеграме

«Принятый Верховной Радой Украины Государственный бюджет Украины на следующий год направляет 444,13 млрд грн на социальную сферу. Это на 41,9 млрд грн больше, чем в 2022 году», — говорится в сообщении.

В частности, на выплаты пожилым людям предусмотрено 271,86 млрд грн, людям в сложных жизненных обстоятельствах — 86,1 млрд грн, малообеспеченным гражданам — 53,45 млрд грн, семьям и детям — 26,85 млрд грн. На выплаты лицам с инвалидностью запланировано направить 3,56 млрд грн.

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В Минсоцполитики подчеркивают, что у Пенсионного фонда и Фонда социального страхования есть еще собственные поступления для обеспечения выплат уязвимым слоям населения.

Отмечается, что государство делает все возможное, чтобы помочь людям выстоять в трудные времена и выйти в экономическую самостоятельность.

Напомним, за январь-сентябрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 304,9 млрд грн. В частности, 25,4 млрд грн направлено на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

3 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год.

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Укрінформ По материалам:

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