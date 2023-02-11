На смену Dynamic Island в iPhone придут подэкранные датчики — Finance.ua

На смену Dynamic Island в iPhone придут подэкранные датчики Сегодня 01:43 — Фондовый рынок

Корпорация Apple получила несколько патентов на подэкранные датчики для мобильных устройств. Их можно будет размещать под дисплеем в любом месте. Датчики будут отслеживать взгляд и жесты пользователя. Об этом пишет Patently Apple.

Патентная документация содержит описание дальнейшего сценария развития Dynamic Island. В нем отмечается, что в дисплее может быть несколько прозрачных участков с датчиками, расположенными вдоль верхней границы, в центральной части, в углу и т. д. Стоит отметить, что новая технология будет применяться Apple не только в iPhone, но и в других устройствах вроде Apple Watch, iPad, Mac и будущей AR-гарнитуры.

Под дисплеем будут размещаться сенсоры Touch ID, датчики давления, датчики состояния здоровья, датчики для считывания «воздушных жестов», магнитный датчик, гироскоп, акселерометр, компас и др. При необходимости под экраны устройств Apple будут устанавливаться лазерные дальномеры, оптические датчики, сенсоры отслеживания взгляда, датчики влажности и пр.

prostomob По материалам:

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