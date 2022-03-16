На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд — Finance.ua

На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд

Сегодня 15:32 — Мир

На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд

Активы российских клиентов на счетах в швейцарских банках, вероятнее всего, составляют «низкий однозначный процент» трансграничных активов. В частности, оцениваются в сумму примерно от 150 до 200 миллиардов франков (145-194 млрд евро).

Такие оценки дает Ассоциация швейцарских банкиров (SwissBanking, SBA ). Данные привел ее президент Марсель Ронер на ежегодной пресс-конференции отраслевой ассоциации, сообщает Handelszeitung

Отмечается, что он не захотел давать никаких оценок суммы средств, заблокированных в швейцарских банках из-за санкций против россии за вторжение в Украину.

По его словам, это может проясниться летом — местные финансовые учреждения должны сообщить о заблокированных средствах в Государственный секретариат по экономическим вопросам ( SECO ) до начала июня.

Помимо блокировки средств российских лиц, включенных в список санкций, швейцарским банкам также больше не разрешено принимать депозиты от клиентов из россии на сумму более 100 000 франков (€97 тыс.).

В дополнение к активам клиентов, риск швейцарских банков также учитывает банковские портфели, например, облигаций или их торговых портфелей. Отдельные институты должны предоставить информацию об этом.

Ронер добавил, что в конце концов падение цен на российские ценные бумаги могло задеть и некоторые инвестиционные фонды — по его данным, здесь последствия ограничены.

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