На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд — Finance.ua
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На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд

Сегодня 15:32Мир
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На счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрдНа счетах россиян в Швейцарии может находиться от €145 до €194 млрд
Активы российских клиентов на счетах в швейцарских банках, вероятнее всего, составляют «низкий однозначный процент» трансграничных активов. В частности, оцениваются в сумму примерно от 150 до 200 миллиардов франков (145-194 млрд евро).
Такие оценки дает Ассоциация швейцарских банкиров (SwissBanking, SBA). Данные привел ее президент Марсель Ронер на ежегодной пресс-конференции отраслевой ассоциации, сообщает Handelszeitung.
Отмечается, что он не захотел давать никаких оценок суммы средств, заблокированных в швейцарских банках из-за санкций против россии за вторжение в Украину.
По его словам, это может проясниться летом — местные финансовые учреждения должны сообщить о заблокированных средствах в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до начала июня.
Помимо блокировки средств российских лиц, включенных в список санкций, швейцарским банкам также больше не разрешено принимать депозиты от клиентов из россии на сумму более 100 000 франков (€97 тыс.).
В дополнение к активам клиентов, риск швейцарских банков также учитывает банковские портфели, например, облигаций или их торговых портфелей. Отдельные институты должны предоставить информацию об этом.
Ронер добавил, что в конце концов падение цен на российские ценные бумаги могло задеть и некоторые инвестиционные фонды — по его данным, здесь последствия ограничены.
По материалам: Обозреватель
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