На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским — Finance.ua
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На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским

Сегодня 12:14Казна и Политика
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В сувенирном магазине Белого дома продают коллекционные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Средства от продажи будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.
Первая монета знаменует честь и отвагу Зеленского во время полномасштабной войны России против Украины. Сколько таких монет будет изготовлено, не указывается.
На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским
На второй монете изображено, как Зеленский выступает перед Конгрессом 7 марта 2022 года. На монете указан «Лидер в мире, лидер мира». Таких монет будет 2500.
На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским
Монеты стоят 100 долларов каждая. Всю прибыль направят в американское подразделение Красного Креста для гуманитарной помощи украинцам.
Отправлять монеты покупателям начнут примерно в июне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
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