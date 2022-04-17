На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским — Finance.ua

На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским

Сегодня 12:14 — Казна и Политика

В сувенирном магазине Белого дома продают коллекционные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Средства от продажи будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.

Первая монета знаменует честь и отвагу Зеленского во время полномасштабной войны России против Украины. Сколько таких монет будет изготовлено, не указывается.

На второй монете изображено, как Зеленский выступает перед Конгрессом 7 марта 2022 года. На монете указан «Лидер в мире, лидер мира». Таких монет будет 2500.

Монеты стоят 100 долларов каждая. Всю прибыль направят в американское подразделение Красного Креста для гуманитарной помощи украинцам.

Отправлять монеты покупателям начнут примерно в июне.

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