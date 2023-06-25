На рынок выходит удешевленная версия популярного седана Ford Mondeo — Finance.ua

На рынок выходит удешевленная версия популярного седана Ford Mondeo Сегодня 22:55 — Фондовый рынок

На рынок выходит удешевленная версия популярного седана Ford Mondeo

Ford Mondeo ушел со многих рынков, но в Китае эта модель по-прежнему продается и пользуется неплохим спросом: в месяц там покупают около 7 тысяч авто. Местные СМИ пишут, что выбор в пользу этой модели делают те, кому нужен автомобиль по принципу «дешево и сердито».

Сердито — это о внешнем виде седана, который выглядит выигрышно на фоне японских аналогов типа Toyota Camry и Honda Accord. Дешево, конечно, о цене: Mondeo до последнего времени продавался в Китае только с моторами объемом 2,0 литра, а 26 июня официально представят версии с 1,5-литровыми моторами (обычным и в составе гибридной силовой установки), которые окажутся еще дешевле. Выдавать они будут около 190 л.с., что полностью соответствует мощности базовых версий конкурентов.

Mondeo — один из самых больших седанов в своем классе. Габариты составляют 4935×1875×1500 мм при длине колесной базы 2945 мм.

За 2,0-литровый Mondeo в Китае просят от 22,2 тыс. долларов, а стоимость версии с 1,5-литровым мотором, по оценкам местных СМИ, не превысит 20,5 тыс. долларов.

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