На рынке появился необычный смартфон, способный менять цвет корпуса (фото) — Finance.ua

На рынке появился необычный смартфон, способный менять цвет корпуса (фото)
Компания Vivo анонсировала свой новый смартфон-середняк V29e для любителей изогнутых экранов и необычного дизайна. Его главная дизайнерская фишка — стекло на задней крышке, меняющее цвет.
Устройство предлагается в двух цветах — голубом и темно-красном. Второй вариант оснащен особой задней панелью, которая под воздействием УФ-излучения меняет цвет с красного на черный. Голубой окрас такую фишку, судя по всему, не поддерживает.
С «начинкой» здесь тоже все в порядке:
- 6,78-дюймовый AMOLED экран, FHD+, 120 Гц;
- процессор Qualcomm Snapdragon 695;
- 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя;
- батарея емкостью 5000 мАч, а зарядка на 44 Вт;
- фронталка на 50 Мп, основная камера 64 Мп из OIS.
Кроме того, у девайса имеется Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS также есть слот для карты microSD. Из коробки он работает на Android 13 с оболочкой Funtouch OS.
Пока что смартфон можно купить только в Индии. Модель на 8/128 ГБ обойдется в 26 900 рупий (~12 000 грн), а за версию на 8/256 ГБ просят 28 900 рупий (~13 000 грн). Позже он доберется и до Европы.
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