На рынке появился необычный смартфон, способный менять цвет корпуса (фото) — Finance.ua

На рынке появился необычный смартфон, способный менять цвет корпуса (фото) 30.08.2023, 01:01 — Технологии&Авто

На рынке появился необычный смартфон, способный менять цвет корпуса (фото), Фото: Vivo

Компания Vivo анонсировала свой новый смартфон-середняк V29e для любителей изогнутых экранов и необычного дизайна. Его главная дизайнерская фишка — стекло на задней крышке, меняющее цвет.

Устройство предлагается в двух цветах — голубом и темно-красном. Второй вариант оснащен особой задней панелью, которая под воздействием УФ-излучения меняет цвет с красного на черный. Голубой окрас такую ​​фишку, судя по всему, не поддерживает.

С «начинкой» здесь тоже все в порядке:

6,78-дюймовый AMOLED экран, FHD+, 120 Гц;

процессор Qualcomm Snapdragon 695;

8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя;

батарея емкостью 5000 мАч, а зарядка на 44 Вт;

фронталка на 50 Мп, основная камера 64 Мп из OIS.

Кроме того, у девайса имеется Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS также есть слот для карты microSD. Из коробки он работает на Android 13 с оболочкой Funtouch OS.

Пока что смартфон можно купить только в Индии. Модель на 8/128 ГБ обойдется в 26 900 рупий (~12 000 грн), а за версию на 8/256 ГБ просят 28 900 рупий (~13 000 грн). Позже он доберется и до Европы.

УНІАН По материалам:

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