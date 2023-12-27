На Русановских Садах сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троещину — Finance.ua

На Русановских Садах сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троещину Сегодня 17:45 — Казна и Политика

На Русановских Садах сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троещину

Подрядные компании готовятся совершить прокол в насыпи железной дороги между Русановскими Садами и Радужным массивом, чтобы пустить движение транспорта с Подольского мостового перехода в направлении улицы Оноре де Бальзака.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Временная дорога с эстакады мостового перехода будет выходить в новый тоннель под железнодорожным полотном Киевского узла, по которому ездит Kyiv City Express. Городские власти обещают устроить транспортный хаб возле остановки трамвая «Троещина-2».

Это позволит связать общественным транспортом Подол с Троещиной и Выгуровщиной по альтернативному маршруту. В случае строительства новой дороги вдоль трамвайных путей до проспекта Романа Шухевича сообщение между Подолом и Троещиной будет прямым без необходимости пересадки на трамвай.

Отметим, что действующим проектом строительства Подольского мостового перехода предусмотрено строительство эстакады через железную дорогу. Эти работы должны были быть выполнены еще в 2020 году. Компания-генподрядчик «Эко-строй-трейд», принадлежащая бывшему соратнику Леонида Черновецкого Денису Комарницкому, не смогла построить эстакаду даже с задержкой в ​​три года.

По мнению Поворозника, это связано с эпидемией коронавируса и началом большой войны.

Справка Finance.ua:

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Економічна Правда По материалам:

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