На реставрацию Софийского собора во время войны выделят 80 млн грн — Finance.ua

На реставрацию Софийского собора во время войны выделят 80 млн грн Сегодня 15:13 — Казна и Политика

79 млн 203 тыс грн, следует из данных системы «Прозорро». Национальный заповедник «София Киевская» объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов собора. Общая стоимость работ составляет

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Источниками финансирования работ являются государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд. Реставрация куполов будет продолжаться до 2028 года.

При всем при этом, такой расход денег не нашел поддержки среди украинцев. Так, по поводу неуместности финансирования таких работ во время войны в Госаудитслужбу обратился Союз ветеранов войны.

«Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование Сил обороны Украины! Эта закупка неуместна, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств», — говорится в обращении союза.

Справка Finance.ua

С 22 по 27 октября в системе «Прозорро» обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн. Четверть от всех закупок — 3,7 миллиарда гривен — пришлось на ремонт дорог и мостов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«С 22 по 27 октября в системе „Прозорро“ обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на 15,17 млрд грн. На ремонты дорог проведены тендеры на 3,69 млрд грн, то есть 24% всех закупок», — пишет нардеп.

УНІАН По материалам:

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