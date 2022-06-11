На ремонте теплопунктов в Киеве украли 8 миллионов гривен: заявление прокуратуры — Finance.ua

На ремонте теплопунктов в Киеве украли 8 миллионов гривен: заявление прокуратуры

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На ремонте теплопунктов в Киеве украли 8 миллионов гривен: заявление прокуратуры

В 2020 году ряд предприятий могли украсть 8 млн гривен на ремонте тепловых пунктов в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщила прокуратура столицы 10 июня на официальном сайте.

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в рамках производства по факту присвоения бюджетных средств уведомлены о подозрении два руководителя подрядных предприятий и два инженера коммунального предприятия», — говорится в сообщении.

Согласно материалам досудебного расследования, в 2020 году между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в Киеве государственной государственной администрации и рядом предприятий были заключены договоры по капитальному ремонту (модернизации) модульных индивидуальных тепловых пунктов жилых домов на территории района.

Установлено, что стоимость оборудования, поставляемого Управлению градостроительства, архитектуры и землепользования, почти в три раза превышала цену данных модулей ИПТ у поставщика — производителя продукции.

В связи с указанным, правоохранители провели санкционированные обыски в государственных учреждениях и по месту жительства директоров субъектов предпринимательской деятельности, в ходе которых выявлены и изъяты документы, содержащие сведения по выполнению работ по указанному тендеру, денежные средства и печати предприятий.

Ущерб из-за завышения стоимости оборудования составляет более 8 млн грн.

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