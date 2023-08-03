На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек — Finance.ua

На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек
За месяц старта проекта «Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях» к нему выразили желание присоединиться 1400 украинцев. 1200 кандидатов уже зачислили в резерв — в скором времени они приступят к профессиональному обучению.
Большинство желающих работать на деоккупированных территориях — мужчины (60%). В целом в резерв заносят специалистов разных специальностей.
Как отмечают в Минреинтеграции, количество желающих работать на ДОТ стремительно растет. Регистрация все еще продолжается. Подать заявку можно по ссылке (нажав «Регистрация нового пользователя»).
Для зачисления в резерв нужно:
- Понимать значимость восстановления деоккупированных территорий.
- Иметь желание попробовать свои силы на государственной службе.
- Осознавать уровень ответственности за эту работу.
- Иметь необходимую квалификацию по одному из направлений:
- административное руководство;
- администрирование и предоставление публичных услуг;
- бухгалтерия;
- управление финансами;
- внутренний аудит;
- хозяйственные функции;
- государственный надзор и контроль;
- правовое обеспечение;
- режимно-секретная деятельность;
- управление персоналом;
- делопроизводство, канцелярия и архив;
- закупки;
- предотвращение коррупции;
- информационная безопасность;
- коммуникации и информационное обеспечение;
- мобилизационная подготовка и мобилизация;
- управление информационно-коммуникационными системами;
- гражданская защита и охрана труда;
- международное сотрудничество;
- организационное обеспечение работы суда.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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