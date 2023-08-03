На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек — Finance.ua
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На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек

Личные финансы
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На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек
На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек
За месяц старта проекта «Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях» к нему выразили желание присоединиться 1400 украинцев. 1200 кандидатов уже зачислили в резерв — в скором времени они приступят к профессиональному обучению.
Большинство желающих работать на деоккупированных территориях — мужчины (60%). В целом в ​​резерв заносят специалистов разных специальностей.
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Как отмечают в Минреинтеграции, количество желающих работать на ДОТ стремительно растет. Регистрация все еще продолжается. Подать заявку можно по ссылке (нажав «Регистрация нового пользователя»).
Для зачисления в резерв нужно:
  1. Понимать значимость восстановления деоккупированных территорий.
  2. Иметь желание попробовать свои силы на государственной службе.
  3. Осознавать уровень ответственности за эту работу.
  4. Иметь необходимую квалификацию по одному из направлений:
  • административное руководство;
  • администрирование и предоставление публичных услуг;
  • бухгалтерия;
  • управление финансами;
  • внутренний аудит;
  • хозяйственные функции;
  • государственный надзор и контроль;
  • правовое обеспечение;
  • режимно-секретная деятельность;
  • управление персоналом;
  • делопроизводство, канцелярия и архив;
  • закупки;
  • предотвращение коррупции;
  • информационная безопасность;
  • коммуникации и информационное обеспечение;
  • мобилизационная подготовка и мобилизация;
  • управление информационно-коммуникационными системами;
  • гражданская защита и охрана труда;
  • международное сотрудничество;
  • организационное обеспечение работы суда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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