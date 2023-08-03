На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек — Finance.ua

На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек Сегодня 08:33 — Личные финансы

На работу на деоккупированных территориях «приняли» 1200 человек

За месяц старта проекта «Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях» к нему выразили желание присоединиться 1400 украинцев. 1200 кандидатов уже зачислили в резерв — в скором времени они приступят к профессиональному обучению.

Большинство желающих работать на деоккупированных территориях — мужчины (60%). В целом в ​​резерв заносят специалистов разных специальностей.

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Как отмечают в Минреинтеграции, количество желающих работать на ДОТ стремительно растет. Регистрация все еще продолжается. Подать заявку можно по ссылке (нажав «Регистрация нового пользователя»).

Для зачисления в резерв нужно:

Понимать значимость восстановления деоккупированных территорий. Иметь желание попробовать свои силы на государственной службе. Осознавать уровень ответственности за эту работу. Иметь необходимую квалификацию по одному из направлений:

административное руководство;

администрирование и предоставление публичных услуг;

бухгалтерия;

управление финансами;

внутренний аудит;

хозяйственные функции;

государственный надзор и контроль;

правовое обеспечение;

режимно-секретная деятельность;

управление персоналом;

делопроизводство, канцелярия и архив;

закупки;

предотвращение коррупции;

информационная безопасность;

коммуникации и информационное обеспечение;

мобилизационная подготовка и мобилизация;

управление информационно-коммуникационными системами;

гражданская защита и охрана труда;

международное сотрудничество;

организационное обеспечение работы суда.

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