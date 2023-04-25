На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша» — Finance.ua

На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша» Сегодня 20:20 — Казна и Политика

На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша»

Минсоцполитики на платформе Prozorro провело успешный тендер на закупку 61 456 «пакетов малыша».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

При рождении ребенка каждая семья имеет право на получение единовременного пособия «пакет малыша» в натуральной или денежной форме. Для реализации этой программы в бюджете на 2023 год заложено более 1,4 млрд грн: на закупку «пакетов» и на предоставление денежной компенсации семьям за неиспользованные «пакеты».

31 марта 2023 г., для обеспечения бесперебойности процесса получения пособия, Минсоцполитики объявило соответствующий тендер на закупку со сроком приема предложений — до 10 апреля 2023 г. Объявление о закупке было размещено на электронной платформе Prozorro

На сегодняшний день тендер проведен и определена компания-победитель (Скай Трейд Украина), которая должна обеспечить 61 456 комплектов «пакетов» надлежащего качества по наиболее оптимальной цене.

В Минсоцполитики отмечают, что на данный момент нехватки «пакетов малыша» в регионах не наблюдается, имеющихся в медицинских учреждениях остатков, по расчетам, должно хватить, по меньшей мере, до конца июня текущего года.

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