На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша» — Finance.ua
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На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша»

Казна и Политика
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На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша»
На Prozorro провели тендер на закупку «пакетов малыша»
Минсоцполитики на платформе Prozorro провело успешный тендер на закупку 61 456 «пакетов малыша».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
При рождении ребенка каждая семья имеет право на получение единовременного пособия «пакет малыша» в натуральной или денежной форме. Для реализации этой программы в бюджете на 2023 год заложено более 1,4 млрд грн: на закупку «пакетов» и на предоставление денежной компенсации семьям за неиспользованные «пакеты».
31 марта 2023 г., для обеспечения бесперебойности процесса получения пособия, Минсоцполитики объявило соответствующий тендер на закупку со сроком приема предложений — до 10 апреля 2023 г. Объявление о закупке было размещено на электронной платформе Prozorro.
На сегодняшний день тендер проведен и определена компания-победитель (Скай Трейд Украина), которая должна обеспечить 61 456 комплектов «пакетов» надлежащего качества по наиболее оптимальной цене.
В Минсоцполитики отмечают, что на данный момент нехватки «пакетов малыша» в регионах не наблюдается, имеющихся в медицинских учреждениях остатков, по расчетам, должно хватить, по меньшей мере, до конца июня текущего года.

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По материалам:
Finance.ua
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