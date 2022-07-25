На прошлой неделе чистая продажа валюты НБУ на межбанке была минимальной с начала марта — Finance.ua
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На прошлой неделе чистая продажа валюты НБУ на межбанке была минимальной с начала марта

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Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 18 по 22 июля составила 85,98 млн долларов и была минимальной с начала марта.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщают Українські Новини.
За отчетную неделю Нацбанк купил 223,22 млн долларов, в то время как продал 309,2 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 2 092,82 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 15 008,76 млн долларов и 1,79 млрд евро.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.
В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.
В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 11.04 повысился по сравнению с 21 июля на 164,23 коп. до 38,7680 UAH/USD, курс покупки — на 109,00 коп. до 37,2943 UAH/USD.
Также в пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 11:04 повысился по сравнению с 21 июля на 313,68 коп. до 37,4919 UAH/USD, курс покупки — на 445,83 коп. до 36,6597 UAH/USD.
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По материалам:
Українські Новини
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