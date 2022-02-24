На продажу выставили суперкар Ferrari F40 с минимальным пробегом — Finance.ua
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На продажу выставили суперкар Ferrari F40 с минимальным пробегом

24.02.2022, 00:19Технологии&Авто
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На аукционе Gooding будет выставлен на продажу суперкар Ferrari F40 1991 года выпуска. Это последняя флагманская модель, созданная при жизни основателя марки Энцо Феррари.
Всего было собрано 1315 экземпляров суперкара F40, и только 213 из них были предназначены для североамериканского рынка.
Автомобиль базируется на стальном трубчатом каркасе, но в его конструкции использовались композитные материалы и кевлар. Интересно, что для облегчения суперкара инженерам пришлось отказаться от стереосистемы и кондиционера.
Машина оснащена агрегатом V8 объемом 2,9 литра с турбонаддувом и системой смазки с сухим картером. Мощность двигателя составляет 478 л.с. Мотор совмещается с 5-скоростной механической КПП. Разгон с места до «сотни» занимает 6,7 секунды и максимальная скорость составляет 324 км/ч.
По материалам: MMR
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