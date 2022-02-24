На продажу выставили суперкар Ferrari F40 с минимальным пробегом — Finance.ua

На продажу выставили суперкар Ferrari F40 с минимальным пробегом

На аукционе Gooding будет выставлен на продажу суперкар Ferrari F40 1991 года выпуска. Это последняя флагманская модель, созданная при жизни основателя марки Энцо Феррари.

Всего было собрано 1315 экземпляров суперкара F40, и только 213 из них были предназначены для североамериканского рынка.

Автомобиль базируется на стальном трубчатом каркасе, но в его конструкции использовались композитные материалы и кевлар. Интересно, что для облегчения суперкара инженерам пришлось отказаться от стереосистемы и кондиционера.

Машина оснащена агрегатом V8 объемом 2,9 литра с турбонаддувом и системой смазки с сухим картером. Мощность двигателя составляет 478 л.с. Мотор совмещается с 5-скоростной механической КПП. Разгон с места до «сотни» занимает 6,7 секунды и максимальная скорость составляет 324 км/ч.

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