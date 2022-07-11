На посредничестве в разблокировании украинского зерна Турция заработает $100 на каждой тонне — Finance.ua
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На посредничестве в разблокировании украинского зерна Турция заработает $100 на каждой тонне

Аграрный рынок
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На посредничестве в разблокировании украинского зерна Турция заработает $100 на каждой тонне
На посредничестве в разблокировании украинского зерна Турция заработает $100 на каждой тонне
За роль нейтрального транзитера, который возьмется переправить украинское зерно из Одессы в нейтральные воды, Турция будет получать 25% от рыночной цены зерна.
Об этом говорится в материале Mind «Полуоткрытые двери: Украина наращивает зерновой экспорт».
Подробности. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищчи заявил, что в рамках кампании по разблокированию экспорта Украина предоставит посреднику зерно со значительным дисконтом.
«У нас есть соглашение, чтобы дать нам [цену] на 25% ниже FOB. Однако у них есть дилемма по поводу безопасного экспорта продукта. И россия, и Украина доверяют только нам», — рассказал Киришчи.
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Отмечается, что на сегодняшний день в Украине нет сформированной цены FOB, поскольку де-факто нет портов, где она актуальна. Но если принять, что в среднем пшеница на таких условиях поставки стоит $400/тонна, то Турция за свои дипломатические старания получит скидку в размере $100 на каждой тонне или $100 000 на каждой 1000 тонн.
По данным народного депутата Анатолия Урбанского, первый тестовый корабль с украинским зерном выйдет из порта Одессы 14 июля. Кроме того, сохраняется вероятность создания военного конвоя, который будет сопровождать зерновозы в порты Турции.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

По материалам:
Mind
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