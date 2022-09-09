На портале «Дія» запустили подачу заявлений на усыновление — Finance.ua

На портале «Дія» запустили подачу заявлений на усыновление Сегодня 18:35 — Казна и Политика

На портале «Дія» запустили подачу заявлений на усыновление

На портале Дія для потенциальных родителей запустили регистрацию для усыновления ребенка. Теперь украинцы, желающие усыновить ребенка, могут подать заявление онлайн.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Сейчас мы работаем над цифровизацией сферы усыновления в Украине. Первый этап — заявление о консультации по усыновлению в Дії — мы успешно прошли. Теперь делаем следующий шаг — цифровизировали регистрацию кандидатом. Ранее эта услуга была доступна только оффлайн. Украинцы, желающие усыновить ребенка, должны были собирать много бумажных документов и стоять в очередях. В Дії эту услугу можно будет получить просто и удобно, без лишней бюрократии. Михаил Федоров, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины.

Как подать заявление об усыновлении ребенка:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія. Выберите услугу из списка. Заполните базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о ребенке, которого вы хотите усыновить: пол, возраст и т.д. Дождитесь получения данных из реестров — около 15 минут. Продолжайте заполнять заявление — загрузите требуемые документы, перечень которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на обработку.

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Подача заявления длится не более 30 минут, а сама услуга бесплатна. 5 рабочих дней служба по делам детей будет проверять заявление. После одобрения заявления сотрудник службы обследует жилье, чтобы понять, можно ли в нем жить ребенку. Если все хорошо, то потенциальных родителей, желающих усыновить ребенка, направят на обучение с целью последующей регистрации кандидатами.

Подать заявление на регистрацию в кандидаты можно по ссылке

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