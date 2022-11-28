На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие — Finance.ua
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На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие

Личные финансы
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На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие
На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие
На портале Дія можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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«Благодаря услуге на портале Дія экономите свое время и усилия. Получение услуги длится 10-15 минут. При этом не нужно никуда идти и тратить время на осмотр зала или выбор формата церемонии», — заявили в Минцифры.
Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:
  • достигли 18 лет;
  • имеют электронную подпись.
«Во время бета-теста ваше заявление проходит реальную регистрацию, поэтому внимательно подойдите к выбору места и времени», — отметили в министерстве.
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Раньше, чтобы подать заявление о браке, необходимо было идти в ГРАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Далее идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату.

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По материалам:
Finance.ua
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