На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие — Finance.ua

На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие Сегодня 09:33 — Личные финансы

На портале «Дія» начинается бета-тест услуги по подаче заявления на регистрацию брака: как принять участие

На портале Дія можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Благодаря услуге на портале Дія экономите свое время и усилия. Получение услуги длится 10-15 минут. При этом не нужно никуда идти и тратить время на осмотр зала или выбор формата церемонии», — заявили в Минцифры.

Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют электронную подпись.

«Во время бета-теста ваше заявление проходит реальную регистрацию, поэтому внимательно подойдите к выбору места и времени», — отметили в министерстве.

Раньше, чтобы подать заявление о браке, необходимо было идти в ГРАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Далее идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.