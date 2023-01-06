На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн — Finance.ua

На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн
Для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в бюджете в прошлом году было предусмотрено более 57 млрд грн.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Всего 1,8 млн официально зарегистрированных переселенцев из 4,9 млн получали такие выплаты — 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Кроме этого, как отметили в министерстве, значительным достижением в прошлом году стала цифровизация многих услуг для ВПЛ в «Дії», которая значительно упростила их получение. Речь идет о:
- регистрации ВПЛ;
- подачи заявления на пособие на жительство для ВПЛ, чем уже воспользовались более 1,4 млн человек;
- изменении адреса регистрации ВПЛ;
- снятие с учета ВПЛ.
Справка Finance.ua:
- с 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено;
- для получения помощи внутренним переселенцам не следует подтверждать материальное состояние. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна;
- как заявили в Минреинтеграции, в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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