На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн — Finance.ua

На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн Сегодня 11:52 — Личные финансы

На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн

Для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в бюджете в прошлом году было предусмотрено более 57 млрд грн.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Всего 1,8 млн официально зарегистрированных переселенцев из 4,9 млн получали такие выплаты — 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Кроме этого, как отметили в министерстве, значительным достижением в прошлом году стала цифровизация многих услуг для ВПЛ в «Дії», которая значительно упростила их получение. Речь идет о:

регистрации ВПЛ;

подачи заявления на пособие на жительство для ВПЛ, чем уже воспользовались более 1,4 млн человек;

изменении адреса регистрации ВПЛ;

снятие с учета ВПЛ.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено;

для получения помощи внутренним переселенцам не следует подтверждать материальное состояние. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна;

как заявили в Минреинтеграции, в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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