На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн — Finance.ua
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На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн

Личные финансы
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На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн
На помощь внутренним переселенцам было направлено более 57 млрд грн
Для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в бюджете в прошлом году было предусмотрено более 57 млрд грн.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Всего 1,8 млн официально зарегистрированных переселенцев из 4,9 млн получали такие выплаты — 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Кроме этого, как отметили в министерстве, значительным достижением в прошлом году стала цифровизация многих услуг для ВПЛ в «Дії», которая значительно упростила их получение. Речь идет о:
  • регистрации ВПЛ;
  • подачи заявления на пособие на жительство для ВПЛ, чем уже воспользовались более 1,4 млн человек;
  • изменении адреса регистрации ВПЛ;
  • снятие с учета ВПЛ.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено;
  • для получения помощи внутренним переселенцам не следует подтверждать материальное состояние. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна;
  • как заявили в Минреинтеграции, в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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