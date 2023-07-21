На полиграфкомбинате «Украина» раскрыли масштабную коррупцию, подозревается экс-министр Минздрава — Finance.ua

На полиграфкомбинате «Украина» раскрыли масштабную коррупцию, подозревается экс-министр Минздрава Сегодня 19:10 — Криминал

Разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат „Украина“» в 2013—2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, возглавлявшего ГП «Полиграфический комбинат „Украина“» с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава «Украины» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительских прав и т. п. ) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4−6 раз стоимости.

В течение 2013−2016 годов через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат „Украина“», физическому лицу-пособнику преступления.

Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Со своей стороны, Эстония в рамках совместного расследования привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из «Полиграфкомбината». Среди них двое — это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления.

Правоохранителями Французской Республики в настоящее время проводится работа, направленная на проверку своих граждан на причастность к преступлению.

В НАБУ также отмечают роль Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая помогла отслеживать и анализировать банковские транзакции.

Кроме того, в начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ, изменив технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов «интеллектуального труда» экс-руководителя «Полиграфкомбината».

Напоминаем:

Как раз в 2013 году завершалась многолетняя эпопея, когда Кабмин пытался преодолеть монополию консорциума «ЕГАПС» в сфере производства бланков документов, в частности, паспортов.

В ноябре 2012 года был принят закон о Едином государственном демографическом реестре, предусматривавший внедрение электронных биометрических паспортов. Автором соответствующего законопроекта был Василий Грицак (замглавы Государственной миграционной службы), которого украинские СМИ связывали с концерном «ЕГАПС».

В июне 2013 «ЕГАПС» выиграл тендер на производство биометрических паспортов.

Однако 12 июня Кабмину удалось упразднить постановление № 185, которым утверждались единые образцы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус. А 15 июня Антимонопольный комитет Украины упразднил результаты конкурса Государственной миграционной службы на закупку биометрических паспортов у «ЕГАПСа».

Економічна Правда По материалам:

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