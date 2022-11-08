На платформу Advantage Ukraine поступило более 370 запросов по инвестициям в Украину — Finance.ua
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На платформу Advantage Ukraine поступило более 370 запросов по инвестициям в Украину

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На платформу Advantage Ukraine поступило более 370 запросов по инвестициям в Украину
На платформу Advantage Ukraine поступило более 370 запросов по инвестициям в Украину
С начала запуска инвестиционной платформы Advantage Ukraine поступило более 370 запросов потенциальных инвесторов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Несмотря на напряженную военно-экономическую ситуацию, подавляющее большинство потенциальных инвесторов понимают неотвратимость евроатлантической интеграции Украины и уже сейчас готовы рассматривать проекты в секторах, традиционно имеющих глобальные конкурентные преимущества, или направленные на послевоенное восстановление Украины» — отметил замминистра экономики Александр Грибан.

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В частности, получено более ста запросов от стратегических и портфельных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Дании, Бельгии, Республики Корея и т.д.

Чем интересуются инвесторы

Инвесторы в первую очередь интересуются такими отраслями украинской экономики как инновации и технологии, агропромышленный комплекс, добыча полезных ископаемых, инфраструктура, промышленное производство и логистика.
Также немалый интерес представляют проекты в секторе энергетики и оборонной промышленности.
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Согласно статистике advantageukraine.com, за два месяца работы платформу посетили десятки тысяч пользователей из 140 стран мира. Большинство из них из стран «Большой семерки» (G7).

Справка Finance.ua:

  • инициатива по привлечению инвестиций Advantage Ukraine была презентована 6 сентября в рамках крупной кампании, разработанной WPP при поддержке Президента Украины;
  • на платформе собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму свыше $400 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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