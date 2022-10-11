На первых приватизационных аукционах октября получили 72 млн грн, — ФГИ — Finance.ua
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На первых приватизационных аукционах октября получили 72 млн грн, — ФГИ

Фондовый рынок
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Онлайн-аукционы по приватизации Борщевского места производства и хранения спирта ГП «Укрспирт» в Тернопольской области, а также 100% государственного пакета акций АО «Эротрон» во Львове состоялись 10 октября.
Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.
Общая сумма побеждающих ставок составила 72,7 млн грн, а за право приватизации соревновались три и четыре участника соответственно.
«Сегодняшние аукционы знаковые: бизнес продолжает укреплять экономический фронт, несмотря на террористические атаки агрессора по всей стране», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 19 сентября на первых с начала широкомасштабного вторжения онлайн-торгах по цене почти втрое выше стартовой было реализовано отдельное имущество Кобыловолокского места хранения спирта — за более 70 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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