На пенсионные выплаты в мае направлено первые 1,3 млрд грн — Лазебная — Finance.ua
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На пенсионные выплаты в мае направлено первые 1,3 млрд грн — Лазебная

Сегодня 15:27Казна и Политика
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На пенсионные выплаты в мае направлено первые 1,3 млрд грн.
Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.
Эта сумма — 11% необходимого финансирования на май для выплаты пенсий через Укрпочту.
Всего на май запланировано выделить на пенсионные выплаты 49,1 млрд грн:
  • 37,6 млрд грн должны поступить пенсионерам на банковские карты;
  • 11,5 млрд грн — это выплаты, которые пенсионеры получают через Укрпочту.
В Минсоцполитики уверяют, что финансирование пенсионных выплат в мае будет осуществляться в срок согласно графику.
В январе-апреле в Пенсионный фонд за счет ЕСВ поступило на 11,5 млрд больше, чем за такой же период прошлого года. И даже в апреле доходы ПФУ на 400 млн больше, чем в прошлом. Благодаря этому у государства есть ресурсы на выплату пенсий.
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По материалам: Finance.ua
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