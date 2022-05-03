На пенсионные выплаты в мае направлено первые 1,3 млрд грн — Лазебная

Сегодня 15:27 — Казна и Политика

На пенсионные выплаты в мае направлено первые 1,3 млрд грн.

Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.

Эта сумма — 11% необходимого финансирования на май для выплаты пенсий через Укрпочту.

Всего на май запланировано выделить на пенсионные выплаты 49,1 млрд грн:

37,6 млрд грн должны поступить пенсионерам на банковские карты;

11,5 млрд грн — это выплаты, которые пенсионеры получают через Укрпочту.

В Минсоцполитики уверяют, что финансирование пенсионных выплат в мае будет осуществляться в срок согласно графику.

В январе-апреле в Пенсионный фонд за счет ЕСВ поступило на 11,5 млрд больше, чем за такой же период прошлого года. И даже в апреле доходы ПФУ на 400 млн больше, чем в прошлом. Благодаря этому у государства есть ресурсы на выплату пенсий.

Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.