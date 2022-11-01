На освобожденных территориях полностью выплатили пенсии за октябрь — Минреинтеграции Сегодня 11:45 — Личные финансы

На освобожденных территориях полностью выплатили пенсии за октябрь — Минреинтеграции

На освобожденных от российских оккупантов территориях Украины полностью выплатили пенсии за октябрь.

Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Пенсии за октябрь на освобожденных территориях профинансированы полностью. Всего в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях на выплаты направлено 12,48 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Как отметили, на выплаты пенсионерам из Донбасса выделено 4,64 млрд гривен. В деоккупированных городах Святогорск и Лиман, поселках Яровая и Новоселовка, селах Яцковка и Лозовое организовали выездные приемы граждан.

В ноябре планируют возобновить возможность отправлять пенсии в отдельные населенные пункты Лиманской и Святогорской объединенных территориальных общин.

На освобожденной территории Луганской области на пенсионные выплаты было направлено 1,76 млрд гривен.

Выплаты пенсионерам в Николаевской области произведены на сумму 1,26 млрд гривен.

В Харьковские области на пенсионные выплаты жителям деоккупированных территорий направлено 3,8 млрд гривен. В течение сентября-октября снова заработали восемь сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в городах Балаклея, Изюм, Барвенково, Волчанск и Дергачи, в поселках Чкаловское, Шевченково, Большой Бурлук.

Также в Херсонской области снова появилась возможность доставлять пенсии в 72 освобожденных населенных пункта. В течение месяца были проведены выездные приемы граждан в Кочубеевской, Нововоронцовской и Высокопольской ОТГ, а также в поселке Большая Александровка.

С 25 октября снова заработал сервисный центр Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области в поселке Нововоронцовка.

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УНН По материалам:

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