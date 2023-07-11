На оккупированных территориях находится шестая часть урожая пшеницы — спутниковые данные Сегодня 05:06 — Казна и Политика

На оккупированных территориях находится шестая часть урожая пшеницы — спутниковые данные

Общее производство пшеницы в Украине в 2023 маркетинговом году составит 25−26,5 млн тонн, из которых 21−22 млн тонн будет собрано на подконтрольной территории, 4,1−4,4 млн тонн — на временно оккупированных территориях.

Это показал спутниковый анализ, проведенный аналитиками NASA Harvest (Программа по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству).

Общее производство пшеницы в Украине в 2023 маркетинговом году составит 25−26,5 млн тонн, из которых 21−22 млн тонн будет собрано на подконтрольной территории, 4,1−4,4 млн тонн — на временно оккупированных территориях.

Это показал спутниковый анализ, проведенный аналитиками NASA Harvest (Программа по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству).

Согласно данным спутникового анализа, урожайность пшеницы на оккупированных территориях ниже, чем на остальной территории Украины. Но в общем урожайность — выше, чем в прошлом сезоне

Так, в среднем урожайность составит 4,27 тонны/га для всей Украины, в том числе 4,53 тонны/га на подконтрольной территории, 3,3 тонны/га на оккупированной.

Посевные площади под пшеницей по всей стране оценивают в пределах 5,8−6,2 млн га, из которых 4,6−4,9 млн га на контролируемых территориях, 1,2−1,3 млн га — на временно оккупированных территориях.

В целом оценка производства пшеницы в этом году приближена к прошлогодней, что обусловлено меньшей посевной площадью и более высокой урожайностью по сравнению с прошлым годом, которая будет несколько ниже среднего показателя за пять лет (до войны) в 27,9 млн тонн.

«Однако такой анализ предполагает, что вся посеянная пшеница будет собрана и что спутники не могут предоставить информацию о том, кто собрал пшеницу и увидит ли Украина экономическую выгоду от своих плодородных сельскохозяйственных угодий», — подчеркнули в NASA Harvest.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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