На одном из пунктов пропуска в Польшу временно прекратят пропускать автобусы из Украины — Finance.ua

На одном из пунктов пропуска в Польшу временно прекратят пропускать автобусы из Украины

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

С завтрашнего дня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска «Краковец-Корчева» на выезд из Украины в Польшу.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram

«С 19 июня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска „Краковец — Корчова“ на выезд из Украины в Польшу», — говорится в сообщении.

Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска «Грушев — Будомеж», «Шегини — Медика» или «Рава-Русская — Хребенное».

Отмечается, что порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

Справка Finance.ua:

напомним, Украина и Польша договорились упростить пересечение границы. Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны — сестрами;

в Польше действует программа 500 зл. на лекарственные препараты для украинцев.

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