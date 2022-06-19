На одном из пунктов пропуска в Польшу временно прекратят пропускать автобусы из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На одном из пунктов пропуска в Польшу временно прекратят пропускать автобусы из Украины

Сегодня 09:15Казна и Политика
24
С завтрашнего дня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска «Краковец-Корчева» на выезд из Украины в Польшу.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.
«С 19 июня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска „Краковец — Корчова“ на выезд из Украины в Польшу», — говорится в сообщении.
Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска «Грушев — Будомеж», «Шегини — Медика» или «Рава-Русская — Хребенное».
Отмечается, что порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

Справка Finance.ua:

  • напомним, Украина и Польша договорились упростить пересечение границы. Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны — сестрами;

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.