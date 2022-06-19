На одном из пунктов пропуска в Польшу временно прекратят пропускать автобусы из Украины — Finance.ua

С завтрашнего дня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска «Краковец-Корчева» на выезд из Украины в Польшу.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.
«С 19 июня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска „Краковец — Корчова“ на выезд из Украины в Польшу», — говорится в сообщении.
Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска «Грушев — Будомеж», «Шегини — Медика» или «Рава-Русская — Хребенное».
Отмечается, что порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.
Справка Finance.ua:
напомним, Украина и Польша договорились упростить пересечение границы. Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны — сестрами;