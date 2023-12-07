На обустройство укрытий в школах и детсадах выделяют 2,5 млрд грн — Finance.ua

На обустройство укрытий в школах и детсадах выделяют 2,5 млрд грн Сегодня 20:20 — Казна и Политика

На обустройство укрытий в школах и детсадах выделяют 2,5 млрд грн

По состоянию на ноябрь этого года укрытиями обеспечены около 80% учебных заведений. В этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды, а в следующем году планируют потратить 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, безопасность в учебных заведениях обсудили на совещании в Правительстве.

«Основной вопрос — обеспечение школ и детсадов укрытиями. По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено почти 80% заведений. В этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды. В следующем году предусматриваем на укрытие 2,5 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что необходимо максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей, прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно.

Кроме того, на совещании обсудили организацию безопасной среды в учебных заведениях.

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«Охрана полицией, тревожная сигнализация, металлодетекторы и т. д. В этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений. Заслушали информацию МОН и ГСЧС о работе в этом направлении», — подчеркнул Шмыгаль.

Он поручил МОН, Мининфраструктуры, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета.

«А также МОН, МВД, другие центральные органы исполнительной власти и ОВА должны обеспечить дальнейшее выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией безопасности учебных заведений», — добавил Шмыгаль.

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Діло По материалам:

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