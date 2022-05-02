На нужды ВСУ передали автомобили, изъятые у нетрезвых водителей — Finance.ua
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На нужды ВСУ передали автомобили, изъятые у нетрезвых водителей

Сегодня 13:34Технологии&Авто
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В Хмельницкой области на нужды Вооруженных сил Украины передали 19 автомобилей со штрафной площадки, которые были изъяты у нетрезвых водителей.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале.
«Отправили ВСУ 19 автомобилей, которые забрали со штрафплощадки, забрали у людей, которые сели за руль нетрезвыми. 19 хэтчбеков, которыми можно будет перевозить раненых», — рассказал он.
Гамалий добавил, что парадокс в том, что машины, которые могли «нанести вред кому-то, теперь будут спасать жизнь».

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По материалам: УНІАН
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