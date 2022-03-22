На нужды ВСУ передали 20 миллионов залога по делу о незаконном экспорте битума из рф — Finance.ua

На нужды ВСУ передали 20 миллионов залога по делу о незаконном экспорте битума из рф

Сегодня 15:28 — Казна и Политика

На нужды ВСУ передали 20 миллионов залога по делу о незаконном экспорте битума из рф

По ходатайству прокурора направлено на нужды Вооруженных Сил Украины более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм .

«По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судом вынесено решение об обращении залога в сумме 20,7 млн грн в доход государства. Средства перечислены на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Офиса Генерального прокурора поддерживают публичное обвинение в уголовном производстве в отношении бенефициара ряда предприятий, организовавшего в течение 2015 года приобретение на территории российской федерации дорожного битума.

Как сообщается, обвиняемый экспортировал его грузовиками в Украину через временно оккупированную территорию АР Крым по Керченской переправе в нарушение установленного законодательством порядка. При этом незаконно созданным государственным таможенным органам на территории АР Крым были уплачены таможенные платежи в бюджет россии на сумму, эквивалентную 3,8 млн грн.

Кроме того, информируют в ОГП, обвиняемый обманным путем и злоупотребляя доверием, завладел имуществом предприятий-контрагентов за поставленные товары в размере более 19 млн грн.

В ходе досудебного расследования определением суда обвиняемому была избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения 20 млн 70 тыс. грн залога, которую он внес.

Отмечается, что в дальнейшем он нарушил определенные обязанности и покинул территорию Украины, выехав через территорию России в Республику Армения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.