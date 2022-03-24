На московской бирже после месячного перерыва частично возобновились торги — Finance.ua
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На московской бирже после месячного перерыва частично возобновились торги

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На московской бирже после месячного перерыва частично возобновились торгиНа московской бирже после месячного перерыва частично возобновились торги
После месячного перерыва на московской бирже 28 марта возобновились торги акциями. В условиях фактического запрета на валютные операции и отсутствия иностранных продавцов рублевый индекс мосбиржи вырос на 9%, долларовый индекс РТС не рассчитывается.
Об этом свидетельствуют данные биржи.
В последний раз торги проводились 25 февраля, а за день до этого фондовый рынок российских акций обвалился.
После этого, с 28 февраля центробанк рф постановил не возобновлять торги на фондовом рынке, причем торги на валютном и денежном рынках продолжались. Однако в условиях жестких ограничений на валютные операции курс на бирже значительно отличался от курса на западных площадках и курса на черном рынке. Если биржевой курс колеблется около 100 рублей, то на черном рынке он составляет более 130 рублей за доллар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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