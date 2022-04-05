На Мосбирже в марте на 30% увеличились валютные торги — Finance.ua

Соответственно вырос и среднедневный объем торгов, он составил 1952,8 млрд рублей, по сравнению с 1449,8 млрд рублей в марте 2021 года.
Напомним, Центробанк рф запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только объемом до 10 тыс.
Страны ЕС, Британия и США наложили санкции против Центрального банка рф и Министерства финансов россии, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.
Центробанк рф дополнительно запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и с валютных счетов.