На Мосбирже в марте на 30% увеличились валютные торги — Finance.ua

На Мосбирже в марте на 30% увеличились валютные торги

Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

На Мосбирже в марте на 30% увеличились валютные торги

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в марте 2022 года увеличился на 28,6%, до 41,0 трлн рублей, за аналогичный период в 2021 году торги были на уровне 31,9 трлн рублей.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Соответственно вырос и среднедневный объем торгов, он составил 1952,8 млрд рублей, по сравнению с 1449,8 млрд рублей в марте 2021 года.

Напомним, Центробанк рф запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только объемом до 10 тыс.

Страны ЕС, Британия и США наложили санкции против Центрального банка рф и Министерства финансов россии, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.

Центробанк рф дополнительно запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и с валютных счетов.

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