На Львовщине заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через «Дію» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Львовщине заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через «Дію»

Личные финансы
20
Детальнее об услугах и их преимуществах, в частности для жителей Львовщины, речь шла в рамках совместного брифинга заместителя министра юстиции по цифровому развитию Сергея Орлова и заместителя начальника Львовской ОВА Александра Кулепина.
Во Львовской области заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через портал государственных услуг «Дія». В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.
Жители Львовщины смогут подать регистратору заявку и отсканированную копию документов онлайн. Регистратор самостоятельно запрашивает БТИ, получает ответ и принимает решение о проведении государственной регистрации.
Жителям Львовщины это позволяет защитить право собственности на свое имущество от мошенников. Теперь вы через «Дію» сканируете документ, подаете заявку, попадаете в реестр и ваше право собственности становится защищенным, — сказал Александр Кулепин.
Он добавил, что на неделе уже начали поступать первые заявки жителей области и предупредил: пока функция работает в тестовом режиме, возможны технические недочеты.
Место для вашей рекламы
Доступная ипотека под 3% в Дії
С октября в Украине стартовала государственная льготная ипотека «є Оселя». Эта программа — продолжение предыдущей государственной инициативы «Доступная ипотека 7%». Воспользоваться льготной ставкой могут:
  • военные,
  • правоохранители,
  • медицинские работники,
  • работники просвещения.
Как рассказал портал ЛУН, площадь приобретенной квартиры должна быть не более 52,5 квадратных метров на одного человека и по +21 квадратных метров на каждого члена семьи. Также есть ограничения по стоимости квадратного метра и максимальной сумме кредита.
  • Для человека без семьи в Киеве стоимость квадратного метра должна быть не более 46,7 тысяч гривен, а максимальная сумма кредита — до 2,45 миллиона гривен.
  • Для Львова предельная стоимость метра 39,8 тысяч гривен, сумма кредита при этом — 2,09 миллиона гривен.
  • Для Одессы — 38,3 тысяч гривен и 2,01 миллиона гривен соответственно.

Как принимают Дію за рубежам

По материалам:
Телеканал новин 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.