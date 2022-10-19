На Львовщине заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через «Дію» — Finance.ua

На Львовщине заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через «Дію» Сегодня 14:33 — Личные финансы

Детальнее об услугах и их преимуществах, в частности для жителей Львовщины, речь шла в рамках совместного брифинга заместителя министра юстиции по цифровому развитию Сергея Орлова и заместителя начальника Львовской ОВА Александра Кулепина.

Во Львовской области заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через портал государственных услуг «Дія». В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Жители Львовщины смогут подать регистратору заявку и отсканированную копию документов онлайн. Регистратор самостоятельно запрашивает БТИ, получает ответ и принимает решение о проведении государственной регистрации.

Жителям Львовщины это позволяет защитить право собственности на свое имущество от мошенников. Теперь вы через «Дію» сканируете документ, подаете заявку, попадаете в реестр и ваше право собственности становится защищенным, — сказал Александр Кулепин.

Он добавил, что на неделе уже начали поступать первые заявки жителей области и предупредил: пока функция работает в тестовом режиме, возможны технические недочеты.

Доступная ипотека под 3% в Дії

С октября в Украине стартовала государственная льготная ипотека «є Оселя». Эта программа — продолжение предыдущей государственной инициативы «Доступная ипотека 7%». Воспользоваться льготной ставкой могут:

военные,

правоохранители,

медицинские работники,

работники просвещения.

Как рассказал портал ЛУН, площадь приобретенной квартиры должна быть не более 52,5 квадратных метров на одного человека и по +21 квадратных метров на каждого члена семьи. Также есть ограничения по стоимости квадратного метра и максимальной сумме кредита.

Для человека без семьи в Киеве стоимость квадратного метра должна быть не более 46,7 тысяч гривен, а максимальная сумма кредита — до 2,45 миллиона гривен.

Для Львова предельная стоимость метра 39,8 тысяч гривен, сумма кредита при этом — 2,09 миллиона гривен.

Для Одессы — 38,3 тысяч гривен и 2,01 миллиона гривен соответственно.

Телеканал новин 24 По материалам:

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