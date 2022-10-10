На криптобиржах более половины торговых объемов BTC оказались фиктивными. — Finance.ua

На криптобиржах более половины торговых объемов BTC оказались фиктивными. 10.10.2022, 00:02 — Финтех и Карты

На криптобиржах более половины торговых объемов BTC оказались фиктивными.

В 2022 году более 51% от ежедневного объема торгов биткоином является фиктивным. Об этом говорится в исследовательском отчете газеты BanklessTimes.

В ходе исследования экспертам удалось выяснить, что значительная часть транзакций приходится на так называемую промывную торговлю (wash trading), когда актив многократно покупают и продают на одной и той же платформе в течение короткого промежутка времени для создания ложной ликвидности, повышения цены актива и объемов торгов. Чаще всего для таких операций настраивают ботов.

Аналитики также связали фиктивную торговлю со стейблкоинами, такими как Tether (USDT). Поскольку на биржах USDT часто используются для торговли в паре с BTC, это приводит к тому, что большой объем торгов генерируется без фактического перехода биткоинов из рук в руки.

Эксперты опасаются, что такое накручивание объемов торгов помогает биржам создавать ошибочную активность и вводит инвесторов в заблуждение.

На момент написания BTC торгуется по $20 214, за сутки прибавив 0,97%, по данным Coinmarketcap . Актив является самой большой криптовалютой на рынке с капитализацией $386 млрд.

cryptomisto По материалам:

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