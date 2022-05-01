На ключевых трассах Черниговщины и Сумщины ведутся ремонтные работы — Finance.ua

На ключевых трассах Черниговщины и Сумщины ведутся ремонтные работы

Сегодня 03:17 — Казна и Политика

На территории освобожденных Черниговской и Сумской областей продолжаются работы по ремонту дорожной инфраструктуры. На Черниговщине за прошедшие сутки к ремонту привлекли 89 рабочих и 42 единицы техники.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом», — рассказал он.

На трассе Н-27 идет монтаж пролетного строения, а на 148-м километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.

«Завершен разбор завалов на проспекте Мира 249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений», — добавил Тимошенко.

По его словам, в Сумской области произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.

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Параллельно в регионе происходит ликвидация последствий боевых действий. В частности, в Ахтырке осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ. Коммунальные службы также разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ. В Тростянце идет уборка территории городской больницы.

«В селах Выровка и Раки проведено благоустройство территории, обрезка деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий», — написал заместитель руководителя ОП.

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