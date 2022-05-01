На ключевых трассах Черниговщины и Сумщины ведутся ремонтные работы — Finance.ua

На территории освобожденных Черниговской и Сумской областей продолжаются работы по ремонту дорожной инфраструктуры. На Черниговщине за прошедшие сутки к ремонту привлекли 89 рабочих и 42 единицы техники.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом», — рассказал он.
Параллельно в регионе происходит ликвидация последствий боевых действий. В частности, в Ахтырке осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ. Коммунальные службы также разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ. В Тростянце идет уборка территории городской больницы.
«В селах Выровка и Раки проведено благоустройство территории, обрезка деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий», — написал заместитель руководителя ОП.