На ключевых трассах Черниговщины и Сумщины ведутся ремонтные работы — Finance.ua
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На ключевых трассах Черниговщины и Сумщины ведутся ремонтные работы

Сегодня 03:17Казна и Политика
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На территории освобожденных Черниговской и Сумской областей продолжаются работы по ремонту дорожной инфраструктуры. На Черниговщине за прошедшие сутки к ремонту привлекли 89 рабочих и 42 единицы техники.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом», — рассказал он.
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На трассе Н-27 идет монтаж пролетного строения, а на 148-м километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.
«Завершен разбор завалов на проспекте Мира 249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений», — добавил Тимошенко.
По его словам, в Сумской области произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.
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Параллельно в регионе происходит ликвидация последствий боевых действий. В частности, в Ахтырке осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ. Коммунальные службы также разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ. В Тростянце идет уборка территории городской больницы.
«В селах Выровка и Раки проведено благоустройство территории, обрезка деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий», — написал заместитель руководителя ОП.
По материалам: Главком
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