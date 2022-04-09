На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций — Finance.ua
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На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций

Сегодня 13:25Фондовый рынок
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На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкцийНа Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций, uk.eturbonews.com
Каймановы острова, относящиеся к заморским территориям Великобритании, в рамках введенных Лондоном санкций в отношении рф из-за вторжения в Украину заморозили активы российских физических и юридических лиц на общую сумму 7,3 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает Cayman Compass.
Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировании российских активов.
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Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг «могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы».
Ожидается, что последние поправки Британии в Положение о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.
Эти поправки включают в себя новые финансовые, торговые и морские мероприятия и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком россии и другими ведомствами рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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