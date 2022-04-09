На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций — Finance.ua

На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций

Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций, uk.eturbonews.com

Каймановы острова, относящиеся к заморским территориям Великобритании, в рамках введенных Лондоном санкций в отношении рф из-за вторжения в Украину заморозили активы российских физических и юридических лиц на общую сумму 7,3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Cayman Compass

Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировании российских активов.

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Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг «могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы».

Ожидается, что последние поправки Британии в Положение о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.

Эти поправки включают в себя новые финансовые, торговые и морские мероприятия и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком россии и другими ведомствами рф.

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