На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций — Finance.ua

На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций, uk.eturbonews.com
Каймановы острова, относящиеся к заморским территориям Великобритании, в рамках введенных Лондоном санкций в отношении рф из-за вторжения в Украину заморозили активы российских физических и юридических лиц на общую сумму 7,3 миллиарда долларов США.
Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг «могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы».
Ожидается, что последние поправки Британии в Положение о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.
Эти поправки включают в себя новые финансовые, торговые и морские мероприятия и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком россии и другими ведомствами рф.