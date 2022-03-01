На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен — Finance.ua

На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен
В корпорации АТБ, которая управляет национальной сетью магазинов АТБ-маркет, заявили о возможности снять через кассовые терминалы наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен — при наличии необходимой суммы в кассе.
Компания «АТБ-маркет» ввела для покупателей возможность снять наличные деньги на кассах магазинов торговой сети «АТБ». Каждый покупатель магазина может снять на кассе до 6 тысяч гривен наличными с платежной карты любого банка, при условии оплаты картой покупки на любую сумму. На кассах, которые выдают наличные, размещены объявления.
На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.
Список временно неработающих магазинов можно найти на официальном сайте в разделе «Новости сети».