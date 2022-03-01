На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен

Сегодня 16:16Личные финансы
141
На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривенНа кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен
В корпорации АТБ, которая управляет национальной сетью магазинов АТБ-маркет, заявили о возможности снять через кассовые терминалы наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен — при наличии необходимой суммы в кассе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Сеть Сильпо повысила лимит снятия наличных на кассе до 6 тыс. грн
Компания «АТБ-маркет» ввела для покупателей возможность снять наличные деньги на кассах магазинов торговой сети «АТБ». Каждый покупатель магазина может снять на кассе до 6 тысяч гривен наличными с платежной карты любого банка, при условии оплаты картой покупки на любую сумму. На кассах, которые выдают наличные, размещены объявления.
На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.
Список временно неработающих магазинов можно найти на официальном сайте в разделе «Новости сети».
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.