На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных — Finance.ua

На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных Сегодня 08:33 — Личные финансы

На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных

Киевский областной центр занятости рассказывает , что работодатели, трудоустраивающие безработных лиц, могут получить следующие компенсации:

1. Компенсацию ЕВ за трудоустройство:

родителей, имеющих на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;

долгосрочных безработных (более 6 месяцев на учете);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц, освобожденных после отбывания наказания или принудительного лечения;

лиц, в отношении которых согласно Закону установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения и т. п.

2️. Компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство:

лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий, лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет.

3️. Компенсацию 50% минимальной заработной платы за трудоустройство:

лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

лиц в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;

лиц, уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Справка Finance.ua:

по данным Государственной службы занятости, на 1 марта 2023 года в Украине 150 тысяч человек имели статус безработных. Среди них 43,3 тысячи мужчин (29%) и 106,7 тысячи женщин (71%)



В Украине кроме верификации пенсионеров могут запустить также активные проверки безработных, получающих выплаты от государства. Проверять планируется непосредственно обоснованность предоставления таких выплат. Такие предложения содержатся в проекте «Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения», разработанном Минэкономики, Минфином и МВД. Документ еще не принят, он только обнародован для общественного обсуждения.



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