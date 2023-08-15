На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных — Finance.ua

На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных
Киевский областной центр занятости рассказывает, что работодатели, трудоустраивающие безработных лиц, могут получить следующие компенсации:
1. Компенсацию ЕВ за трудоустройство:
- родителей, имеющих на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;
- лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;
- долгосрочных безработных (более 6 месяцев на учете);
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лиц, освобожденных после отбывания наказания или принудительного лечения;
- лиц, в отношении которых согласно Закону установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения
и т. п.
2️. Компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство:
- лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;
- участников боевых действий, лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет.
3️. Компенсацию 50% минимальной заработной платы за трудоустройство:
- лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;
- лиц в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;
- лиц, уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.
Справка Finance.ua:
- по данным Государственной службы занятости, на 1 марта 2023 года в Украине 150 тысяч человек имели статус безработных. Среди них 43,3 тысячи мужчин (29%) и 106,7 тысячи женщин (71%)
- В Украине кроме верификации пенсионеров могут запустить также активные проверки безработных, получающих выплаты от государства. Проверять планируется непосредственно обоснованность предоставления таких выплат. Такие предложения содержатся в проекте «Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения», разработанном Минэкономики, Минфином и МВД. Документ еще не принят, он только обнародован для общественного обсуждения.
Пособие по безработице 2023
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