На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных — Finance.ua

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На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных

Личные финансы
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На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных
На какие виды компенсаций может рассчитывать работодатель при трудоустройстве безработных
Киевский областной центр занятости рассказывает, что работодатели, трудоустраивающие безработных лиц, могут получить следующие компенсации:
1. Компенсацию ЕВ за трудоустройство:
  • родителей, имеющих на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;
  • лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;
  • долгосрочных безработных (более 6 месяцев на учете);
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • лиц, освобожденных после отбывания наказания или принудительного лечения;
  • лиц, в отношении которых согласно Закону установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения и т. п.
2️. Компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство:
  • лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;
  • участников боевых действий, лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет.
3️. Компенсацию 50% минимальной заработной платы за трудоустройство:
  • лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;
  • лиц в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;
  • лиц, уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Справка Finance.ua:

  • по данным Государственной службы занятости, на 1 марта 2023 года в Украине 150 тысяч человек имели статус безработных. Среди них 43,3 тысячи мужчин (29%) и 106,7 тысячи женщин (71%)
  • В Украине кроме верификации пенсионеров могут запустить также активные проверки безработных, получающих выплаты от государства. Проверять планируется непосредственно обоснованность предоставления таких выплат. Такие предложения содержатся в проекте «Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения», разработанном Минэкономики, Минфином и МВД. Документ еще не принят, он только обнародован для общественного обсуждения.

Пособие по безработице 2023

По материалам:
Finance.ua
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