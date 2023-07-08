На какие вакансии в Дании ищут иностранных сотрудников — Finance.ua

На какие вакансии в Дании ищут иностранных сотрудников Сегодня 15:05 — Личные финансы

На какие вакансии в Дании ищут иностранных сотрудников

В Дании остается актуальной проблема нехватки рабочих рук. Поэтому правительство опубликовало перечень профессий, для которых ищут иностранных рабочих.

С 1 июля 2023 вступили в силу два новых списка сотрудников — с высшим и специальным образованием, сообщает schengenvisainfo.com

Правительство одобрило 30 наименований должностей для найма иностранцев с высшим образованием, а для иностранных квалифицированных работников открыто 36 должностей. На такие вакансии будет разрешено приглашать иностранцев в течение 2 лет.

Иностранцы, которым предлагается работа по списку для специалистов с высшим образованием, могут подать заявление на получение вида на жительство, а также разрешения на работу в Дании на основании схемы «Позитивный список».

Чтобы претендовать на работу и переехать в Данию, заявитель должен иметь образовательный ценз. Также предложение о работе, чтобы можно было подать заявление на датскую рабочую визу.

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В списке вакансий для иностранцев с высшим образованием следующие: менеджеры в области продуктов и услуг, инженеры, химики со степенью магистра, врачи, преподаватели, аудиторы, экономисты, специалисты IT-сферы.

Для людей со средним специальным образованием будут доступны следующие вакансии: лаборант, технический дизайнер, логист, юрист, семейный консультант, повар, бухгалтер и секретарь, парикмахер, садовник, сантехник.

Всем иностранцам будут платить зарплату по датским стандартам.

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