На какие счета уплачивать единый налог по ставке 2% — разъяснение налоговой

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На какие счета уплачивать единый налог по ставке 2% — разъяснение налоговой, freepik.com

С начала войны в нашем государстве принят ряд изменений налогового законодательства для стимулирования экономики в особый период, в частности есть налоговые изменения, касающиеся частных предпринимателей.

Об этом напоминает заместитель начальника Главного управления ГНС в Черновицкой области Татьяна Булавка.

На какие счета бюджетной классификации будет зачисляться уплата единого налога по ставке 2%

Уплачивать налоговые обязательства по единому налогу третьей группы по ставке 2% дохода следует на соответствующие счета местных бюджетов.

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Кроме того, плательщики единого налога третьей группы по ставке 2% дохода не ограничены в праве изменить ставку единого налога третьей группы на 3 или 5 процентов дохода путем подачи в контролирующий орган заявления об изменении ставки.

При этом в заявлении об изменении ставки субъекты хозяйствования:

не заполняют раздел 5.1 «Избрание или переход на упрощенную систему налогообложения»;

отмечают в разделе 5.2 «Изменение ставки и группы» в поле «со ставки» действующую ставку в размере 3 или 5 процентов, а в поле «на ставку» — избранную ставку в размере 2 процента дохода.

Может ли предприятие остаться на едином налоге с уплатой 3 или 5 процентов дохода?

Нормы законодательства, устанавливающие особенности применения упрощенной системы налогообложения по ставке 2% дохода, не отменяют право остаться на ставках единого налога третьей группы в размере 3 или 5% дохода.

Налогоплательщик вправе самостоятельно отказаться от использования особенностей налогообложения, предусмотренных настоящим пунктом, с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение.

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