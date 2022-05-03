На Харьковщине очищено 100 км дорог — ОП

Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Дорожники Харьковщины ежедневно производят ямочный ремонт на дорогах области.

На данный момент они очистили от сожженной техники и других последствий военных действий 100 км дорог, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, обустроены временные объезды двух искусственных сооружений на автомобильной дороге Чугуев — Печенеги — Большой Бурлук.

По словам Тимошенко, во всех районах области проводят санитарную очистку территории, обследование и восстановление жилищного фонда. Так, в Дергачах возобновлено электроснабжение в домах 100 горожан.

«В Харькове продолжается возобновление газоснабжения абонентов. Специалисты провели работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах города», — добавил он.

Заместитель руководителя ОП сообщил о том, что и в Сумской области продолжается восстановление инфраструктуры. В частности, в Ахтырке и Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов, восстановление ТЭЦ.

«В селах Мазовка, Новая Слобода, Бунякино и поселке Новослободское Конотопского района проведена обрезка деревьев, благоустройство территорий, которые получили повреждения во время боевых действий», — отметил Тимошенко в официальном Телеграм-канале.

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