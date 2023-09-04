На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей — Finance.ua
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На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей

Казна и Политика
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На границе Украины на утро понедельника, 4 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 70 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
  • «Ягодин» — 3 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не проводится; пропуск легковых авто временно не проводится);
  • «Устилуг» — 60 л/а, 9 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не проводится);
  • «Угринов» — 3 автобуса (пропуск пешеходов не проводится);
  • «Рава-Русская» — 3 автобуса (пропуск пешеходов не проводится);
  • «Грушев» — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не проводится);
  • «Краковец» — 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не проводится);
  • «Шегини» — 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов проводится в обоих направлениях).
Словакия
  • «Малый Березный» — 10 л/а (пропуск пешеходов проводится в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не проводится).
Венгрия:
  • «Тиса» — 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не проводится).
Румыния:
  • «Порубное» — 10 автобусов (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
По материалам:
ТСН
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