На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей — Finance.ua

На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей Сегодня 13:32 — Казна и Политика

На границе Украины на утро понедельника, 4 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 70 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

«Ягодин» — 3 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не проводится; пропуск легковых авто временно не проводится);

«Устилуг» — 60 л/а, 9 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не проводится);

«Угринов» — 3 автобуса (пропуск пешеходов не проводится);

«Рава-Русская» — 3 автобуса (пропуск пешеходов не проводится);

«Грушев» — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не проводится);

«Краковец» — 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не проводится);

«Шегини» — 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов проводится в обоих направлениях).

Словакия

«Малый Березный» — 10 л/а (пропуск пешеходов проводится в обоих направлениях);

«Ужгород» — 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не проводится).

Венгрия:

«Тиса» — 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не проводится).

Румыния:

«Порубное» — 10 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

ТСН По материалам:

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