На границе Украины с Румынией появятся новые пункты пропуска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе Украины с Румынией появятся новые пункты пропуска

Сегодня 10:29Казна и Политика
57
Кабинет Министров одобрил распоряжение об открытии двух пунктов пропуска на границе с Румынией: «Дяковцы» и «Красноильск».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что такой шаг был необходим с учетом нагрузки транспортных потоков и многочисленного перемещения людей через пункты пропуска из-за военной агрессии россии против Украины.
Одобренным распоряжением, в частности, предусмотрено, что после обеспечения Гостаможслужбой и Госпогранслужбой работы соответствующих подразделений вновь созданные пункты пропуска будут действовать следующим образом:
  • пункт «Дяковцы» — для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы;
  • пункт «Красноильск» — для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и временем работы с 8 до 20 часов.
Место для вашей рекламы
«Открытие новых пунктов пропуска и пунктов контроля на украинско-румынской государственной границе позволит создать благоприятные условия для уменьшения нагрузки на существующие пункты пропуска Черновицкой и Закарпатской областей в условиях военного положения», — добавили в Минфине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.