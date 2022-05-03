На границе Украины с Румынией появятся новые пункты пропуска — Finance.ua

На границе Украины с Румынией появятся новые пункты пропуска

Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Кабинет Министров одобрил распоряжение об открытии двух пунктов пропуска на границе с Румынией: «Дяковцы» и «Красноильск».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что такой шаг был необходим с учетом нагрузки транспортных потоков и многочисленного перемещения людей через пункты пропуска из-за военной агрессии россии против Украины.

Одобренным распоряжением, в частности, предусмотрено, что после обеспечения Гостаможслужбой и Госпогранслужбой работы соответствующих подразделений вновь созданные пункты пропуска будут действовать следующим образом:

пункт «Дяковцы» — для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы;

пункт «Красноильск» — для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и временем работы с 8 до 20 часов.

«Открытие новых пунктов пропуска и пунктов контроля на украинско-румынской государственной границе позволит создать благоприятные условия для уменьшения нагрузки на существующие пункты пропуска Черновицкой и Закарпатской областей в условиях военного положения», — добавили в Минфине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.